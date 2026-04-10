Zvezda je tako kolo pre kraja, nakon poraza Dubaija obezbedila plasman u top 10.

Zvezda ima skor 21-16, a Dubai 19-18 kolo pre kraja.

Svoje prve impresije nakon meča izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.

"Ne postoje lake utakmice u Evroligi. Ova je to i pokazala, koliko je kvalitetno takmičenje – ove godine možda i najbolje ikada. Znali smo da ekipa koja nema šta da izgubi, igra bez pritiska, neće biti laka. Bitno nam je da odigramo sa ovakvim fokusom ovu utakmicu".

Zvezda je imala pritisak pred ovu utakmicu.

"Bila je utakmica koju smo morali da dobijemo, a sada se borimo za što bolje mesto. Srećni smo. Čuo sam koji su drugi rezultati, da su išli nama u korist, pa da vidimo gde ćemo završiti", rekao je Obradović.