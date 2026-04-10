Tužne scene u beogradskoj areni.
"IZA GENERALA OSTA VOJSKA": Potresne scene iz Arene - navijači Partizana se u suzama oprostili od Duška Vujoševića!
Košarkaši Partizana igraju protiv Žalgirisa meč 37. kola Evrolige, a cela beogradska Arena je u znaku Duška Vujoševića, legendarnog trenera koji je preminuo u sredu.
Partizan - Žalgiris 10.4.2026 Foto: Luka Milosavljevic/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
Potresne scene viđene su uoči meča kada su navijači Partizana razvili transparent posvećen legendarnom treneru crno-belih.
Duško Vujošević Foto: Luka Milosavljevic/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
"Iza generala osta vojska", jasna je aluzija navijača crno-belih, posvećena njihovom heroju.
Takođe još jedan transparent privukao je pažnju.
"Za trofeje večno ti hvala, Grobari će uvek pamtiti svog generala", stoji u emotivnoj paroli navijača Partizana.
