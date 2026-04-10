Slušaj vest

Košarkaši Partizana igraju protiv Žalgirisa meč 37. kola Evrolige, a cela beogradska Arena je u znaku Duška Vujoševića, legendarnog trenera koji je preminuo u sredu.

Partizan - Žalgiris 10.4.2026

Potresne scene viđene su uoči meča kada su navijači Partizana razvili transparent posvećen legendarnom treneru crno-belih.

Duško Vujošević

"Iza generala osta vojska", jasna je aluzija navijača crno-belih, posvećena njihovom heroju.

Takođe još jedan transparent privukao je pažnju.

"Za trofeje večno ti hvala, Grobari će uvek pamtiti svog generala", stoji u emotivnoj paroli navijača Partizana.

Hiljade ruža u čast Duška Vujoševića Izvor: Kurir