Teško je zamisliti teže i emotivnije veče od onog viđenog u beogradskoj Areni u petak uveče.

Veliki petak za pravoslavne hrišćane sam po sebi je tužan dan, a za navijače Partizana on je bio dodatno težak.

Navijači Partizana se oprostili od Duška Vujoševića

Na meču Partizan - Žalgiris pristalice crno-bele boje ožalile su odlazak najtrofejnijeg trenera u istoriji kluba, Duška Vujoševića.

Vujošević je najtrofejnijem srpskom košarkaškom klubu doneo čak 23 trofeja i time zauvek ispisao svoje ime.

Duško Vujošević - navijači se upisuju u knjigu žalosti

Partizan je organizovao upis u knjigu žalosti, na šta se odazvao ogroman broj navijača, ali i onih koji su poštovali lik i delo slavnog trenera.

Uoči meča sa video-bima je prikazan kraći film o "generalu", kako su zvali Vujoševića.

A onda je sa tribina krenula ona najčistija emocija kroz skandiranje "Vujošević Dule", kao i pesma "Ja volim Partizana, i svakog novog dana, kucaće srce moje, za crno-bele boje"...

Usledio je minut ćutanja, a potom su na parket bačene ruže. Pevana je i pesma „Da volim crno-bele“, ali bez podloge, čula su se samo grla navijača Partizana.

U hali su prisutni bili mnogobrojni igrači koje je trenirao Dule: Žofri Lovernj, Milenko Tepić, Saša Pavlović, Novica Veličković...

"Iza generala, stoji vojska", stajalo je na jednom natpisu.