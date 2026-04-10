Evroliga
VANJA MARINKOVIĆ, POSLEDNJA DULETOVA RUŽA PLAČE KAO KIŠA: Scene od kojih zastaje knedla u grlu
Slušaj vest
Svi mečevi Evrolige u ovom kolu počinju minutom ćutanja u čast preminulog Duška Vujoševića, ali bilo je očekivano da se navijači Partizana na poseban način oproste od svoje legende.
Usledio je minut ćutanja, a potom su u na parket bačene ruže. Pevana je i pesma „Da volim crno-bele“, ali bez podloge, čula su se samo grla navijača Partizana.
Poslednja "Duletova ruža", Vanja Marinković plakao je sve vreme.
Navijači Partizana se oprostili od Duška Vujoševića Foto: Luka Milosavljevic/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
1 · Reaguj
Komentariši