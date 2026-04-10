Slušaj vest

Karlik Džons će i naredne sezone nositi dres Partizana.

Crno-beli su se oglasili posle meča sa Žalgirisom i saopštili novosti.

Kurir je već pre nekoliko dana pisao da će Partizan i Karlik Džons produžiti saradnju.

Karlik je potpisao ugovor do 2028. godine, čime je jasna namera kluba da oko njega formira tim za naredne dve sezone.

Treba reći da je Karlik Džons bio na meti brojnih timova iz Evrope, pa je jasno da su crno-beli odradili veliki posao.

Džons je stigao u Partizan u leto 2024. godine na poziv Željka Obradovića. Reprezentativac Južnog Sudana je opravdao očekivanja u ove dve sezone, pa je nagrada bila i poboljšan ugovor.