Slušaj vest

Posle meča u studiju "TV Arena sport" svoj komentar nakon trijumfa Zvezde dao je stručni konsultant Vlade Đurović:

Asvel - Crvena zvezda

- Uz pobedu Zvezde i drugi rezultat je bio dobar. Zvgezda je šutorala trojke 11/22, ako bi tako ponovila u utakmici protiv Reala, ali uz korekcije neke, mogla bi da se nada pozitivnom rezultatu. Zvezda napravi 12 razlike, pa gubi pet (serija 17 koševa), to će jače ekipe kažnjavati. Asvel se borio onoliko koliko je mogao. Batler se vratio što je dobro za Zvezdu, svi su imali učinak osim Rivera, Kartera, pa čak i Dobrića. Ne bi bilo dobro da se povredio. Svako je dao svoj doprinos, što nije loše. Zvezda mora da igra bolje sa jačim ekipama, a da ne govorim o Realu, daleko bolje... Jedino iz ove utakmice da prenese trojku, a odbranu, skok, protok lopte - mora sve da bude bolje - rekao je Đurović, pa nastavio:

- Mislim da je više psihlogija kod Batlera. On kada je ušao je odmah ubacio troojku, pa kada je video da ne može, onda je ulazio. Davao je koševe, penale dobro šutirao, posle već kada je bilo sve gotovo ponovo trojke ubacivao. Njegove trojke su sve dalekometne, on kada igra tako onda je lakše mnogo. Kodi nastavlja da igra dobro, asistencijama, koševima, prodorima. Izundu mora da igra duže, ne znam zašto nema minute... Mislim da je njegov učinak mnogo veći nego što dobija minuta i da utiče na Zvezdinu igru dosta. Završili smo utakmicu sa Odželejem i Monekeom, meni se to ne sviđa i mislim da to nikada neće dati rezultat.

BONUS VIDEO: