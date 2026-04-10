Kapiten košarkaša PartizanaVanja Marinković sa suzama u očima govorio je o legendi crno-belih Dušku Vujoševiću koji nas je nedavno napustio.

Marinković je uživo gledao poraz Partizana od Žalgirisa, kao i oproštaj navijača od Vujoševića.

Navijači Partizana se oprostili od Duška Vujoševića Foto: Luka Milosavljevic/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

- Jako tužna vest za sve navijače Partizana. Napustio je nas je najveći Partizanovac od svih nas i jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao. Dule je verovao u mene i napravio od mene ovo što sam danas. Zahvalan sam mu na tome! On je davao 100 posto sebe da od mene napravi čoveka - rekao je Vanja sa suzama u očima.

Hiljade ruža u čast Duška Vujoševića Izvor: Kurir