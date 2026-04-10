"Znali smo i pre utakmice da će biti jako teško. Srećni smo što smo pokazali zajedništvo i došli do pobede. Na početku nismo dobro koristili faulove, u drugoj četvrtini nam je odbrana bila mnogo bolja. Kontrolisali smo igru i zasluženo pobedili. Čestitam mojim igračima i našim navijačima", naveo je Masijulis na konferenciji za novinare.

Žalgiris je na gostujućem terenu u Beogradu pobedio Partizan 83:74, u utakmici pretposlednjeg, 37. kola Evrolige.

Klub iz Kaunasa zauzima šesto mesto na tabeli Evrolige, koje nosi direktan plasman u plej-of, sa 22 pobede i 15 poraza.

"Nismo ovo očekivali pre početka sezone, išli smo utakmicu po utakmicu", kazao je Masijulis.

Na pitanje o tome koliko domaći igrači znače njegovom timu, Masijulis je rekao da je mnogo lakše igrati sa njima u ekipi.

"Želimo da ih imamo u timu, i to je jako bitno za nas. Srećni smo što oni hoće da igraju ovde i što imamo priliku da ih ovde zadržimo. To je veoma važno za našu svlačionicu i navijače i želimo da tako i ostane", naveo je trener Žalgirisa.

Masijulis je rekao da smatra da je nedavno preminuli Duško Vujošević bio legenda Partizana i da veruje da je svim košarkaškim navijačima njegova smrt teško pala.

"Veoma je tužno što je čovek koji je voleo košarku i dao sve košarci umro. Znali smo koliko je važan bio Partizanu, nije lako toliko dugo trenirati isti tim. Bilo je jako emotivno za sve pre početka utakmice", naveo je trener Žalgirisa.

Žalgiris će u poslednjem kolu u Kaunasu dočekati Pariz.

