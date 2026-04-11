Slušaj vest

Ekipa Crvene zvezde u 37. kolu je definitivno obezbedila plasman u doigravanje Evrolige.

Trijumf protiv Asvela u gostima, kao i poraz Dubaija od Efesa, razrešili su najveću dilemu kada je u pitanju tim Saše Obradovića.

Asvel - Crvena zvezda

Zvezda će u poslednjem kolu gostovati Realu i u Madridu će tražiti put do direktnog plasmana u plej-of, odnosno mesto u prvih šest.

Da bi se to desilo, pored pobede Zvezde, potrebno je i da Hapoel izgubi preostale dve utakmice, a to su gostovanja Makabiju i Monaku.

Međutim, Crvena zvezda će u 38. kolu gostovati na mestu koje bi svako poslednji poželeo.

Jednostavno, Real je najbolja domaćinska ekipa u Evroligi. Madriđani su u 18 utakmica kod kuće ostvarili učinak 17-1 i po tome su ubedljivo najbolji. U vrhu su potom prve dve ekipe na tabeli, Olimpijakos i Valensija sa po tri poraza na domaćem terenu.

Zvezda je ove sezone u gostima upisala sedam pobeda, uz deset poraza.

Real neće biti bez rezultatskog imperativa. "Kraljevski" klub je trenutno treći sa 23 pobede i 14 poraza, koliko ima i Fenerbahče. Pobedu manje imaju Hapoel i Žalgiris, pa će Španci morati pobedom da osiguraju plasman među prve četiri ekipe i tako obezbede prednost domaćeg terena u četvrtfinalu.