Noć kada su se navijači Partizana opraštali od Duška Vujoševića, ipak nije bila potpuno tamna.

Po završetku utakmice 37. kola protiv Žalgirisa, stigla je vest o kojoj je Kurir pisao pre nekoliko dana - Karlik Džons je produžio ugovor sa Partizanom.

Još dve godine reprezentativac Južnog Sudana će špartati beogradskom Arenom, uprkos silnim pozivima drugih ekipa.

"Tačno je, ostajem. Drago mi je zbog toga i uzbuđen sam. Ova organizacija, navijači, saigrači i treneri su bili uz mene kada je bilo teško, kada sam bio povređen i kada smo gubili. Nisam video razlog da ne ostanem u Partizanu. Imam novi ugovor i biću ovde još dve godine. Nadam se da ću moći da izmamim osmehe ljudi kroz ovo teško vreme", rekao je Karlik Džons posle meča.

Na pitanje, da li je bilo ponuda drugih klubova, pouzdani plejmejker je rekao.

"Naravno, javili su se neki klubovi. Potrudio sam se da budem na zemlji. Ja sam igrač, ovde sam da igram košarku. Agent se bavio pregovorima, pričao sa drugim timovima, ali ja sam mu rekao da sam srećan ovde. Uživam što sam ovde. Nije bilo mnogo razmišljanja sa moje strane, a detalje su rešili agent i uprava, to je njihova stvar".

Karlik je imao poruku za igrače koji će i naredne sezone nositi crno-beli dres.

"Imali smo dve teške sezone pune uspona i padova. Mnogo toga se izdešavalo. Tako da oni koji budu dolazili moraju da budu spremni da se bore. Treba da okrenemo novi list. Želim da pobedim, i taj stav treba da imaju svi".