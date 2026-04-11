Na tribinama se našao i prvi čovek Hapoela iz Tel Aviva, Ofer Janaj, koji je odao počast Vujoševiću tako što je ogrnuo šal Partizana i našao se na tribinama.

U razgovoru za Mozzart Sport, Janaj je govorio o Vujoševiću, ali i brojnim zanimljivim temama.

- On je bio ogromna figura i na kraju krajeva treba svi da cenimo košarkašku zajednicu, košarkašku porodicu. On je jedno od velikih imena koje je pomoglo da se izgradi srpska košarka. Znate, u svom timu imam veoma dobrog srpskog igrača. Ne znam da li bi postojao Vasa Micić bez Duška. Zato sam došao da odam poštu, ali i da vidim poraz Žalgirisa - istakao je Janaj, pa otkrio kakav je njegov lični utisak o uticaju Vujoševića na košarku:

- Neverovatan, zaista neverovatan. Izuzetno važan. On je čovek koji je stvarao igrače. Pod njegovim vođstvom stasala su najveća imena srpske košarke. Kao što smo videli, bio je izuzetno voljen među navijačima Partizana i za mene je bilo veoma posebno da budem ovde. Mislim da je jedna od stvari koje treba da naučimo od Srba upravo ta jedinstvena sportska kultura, duboko poštovanje prema jednoj ličnosti ne viđa se često u mnogim zemljama i to je nešto što izuzetno cenim.

Veče u Areni doživeo je emotivno.

- Preplavljen sam emocijama. Veoma dirljivo. Navijači su pevali mnogo toga na srpskom što nisam razumeo. Radim na svom srpskom, ali još nije na dobrom nivou. Ipak, bilo je prelepo. A trenutak kada su bacali cveće... Zaista nešto posebno. Navelo me je da razmišljam o životu.

Govorio je i o završnici Evrolige, kao i ratu na Bliskom istoku.

- Mislim da smo se suočili sa ogromnim izazovima. Znate kakva je situacija u Izraelu. Srpski narod dobro zna kako je igrati košarku u ratnim uslovima. Mi smo morali dva puta da selimo tim. Već smo počeli da se vraćamo u Tel Aviv, a onda je Iran napao raketama, pa smo morali da izvučemo sve iz Izraela preko Egipta. Nakon toga smo se preselili u Sofiju i ponovo krenuli da igramo. U celini gledano, za našu prvu sezonu u Evroligi, mislim da je rezultat dobar. Još se borimo za mesto među prvih šest, što je za nas, kao vajld-kard tim, veoma značajno. Time bismo obezbedili igranje Evrolige i sledeće godine. Ako pobedimo u naredne dve utakmice, možemo da stignemo i do četvrtog mesta, što je važno zbog prednosti domaćeg terena. Pomalo je i ironično govoriti o 'domaćem terenu', jer igramo u Sofiji. A kada igramo tamo, protiv Panatinaikosa je bilo 6.000 njihovih navijača, protiv Olimpijakosa 11.000, jer imaju Vezenkova. Ipak, to je nešto za šta se borimo. Evroliga je izuzetno konkurentno takmičenje.

Osvrnuo se i na sve probleme kroz koje je Partizan prošao ove sezone.

- Jedna od stvari koje posebno cenim kod Partizana jeste način na koji je klub reagovao na sve promene ove godine. Odlazak velike figure kao što je Obradović, zatim i mog prijatelja Zorana Savića, kao i rastanak sa igračima koje je uprava smatrala problematičnim, to su teške odluke. A ipak, samo je tri pobede udaljen od plej-ofa ili plej-ina. To govori o snazi kluba. Nadam se da ćemo sledeće godine gledati Partizan u plej-ofu, voleo bih da se tamo i sastanemo.

Zadržao se na Željku Obradoviću.

- Željko je ogromna figura. Legenda, čovek koji je toliko puta osvajao Evroligu. Trener koji je sada tu bio je dugo njegov učenik (Dimitris Itudis pr. au), mnogo je naučio od njega i još su u kontaktu, posle svake utakmice razgovaraju i analiziraju. Ne znam sve razloge njegovog odlaska. Razumem da nije imao dobar odnos sa pojedinim igračima i da je u jednom trenutku procenjeno da je vreme za novi početak. Doneta je odluka da se rastanu i sa njim i sa Zoranom, kao i sa tim igračima. To su izuzetno teške odluke. Usput, za nas je interesantno da je Penjaroja svoju trenersku ulogu u Partizanu započeo upravo protiv nas u Minhenu, u utakmici koja se pretvorila u jedan od najvećih preokreta u istoriji Evrolige, vratili su se iz minusa od 27 poena. Za nas je tada počela serija poraza, najveća kriza u sezoni. Sećam se da sam posle te utakmice sreo pomoćnog trenera u hodniku, Acu Matovića. Rekao mi je: 'Izvinjavam se'. Odgovorio sam: 'Nema potrebe, pobedili ste zasluženo. Samo sada, kada ste pobedili nas, pobedite i ostale.

Potom se ponovo osvrnuo na nastavak sezone i ambicijama Hapoela.

- Mislim da mnogo toga zavisi od protivnika u plej-ofu. Sve je vrlo nepredvidivo. Imali smo 'špansku nedelju', dve utakmice, Real Madrid i Baskonija. Bio sam siguran da ćemo se vratiti bar sa jednom pobedom, a završili smo bez ijedne. Zatim je došla ono što ja zovem 'paklena nedelja' - Panatinaikos, Fenerbahče, Olimpijakos. Pomislio sam: možda jedna pobeda, a na kraju smo ostvarili dve. Protiv Olimpijakosa smo bili veoma blizu još jedne. Zato kažem, sve zavisi od toga s kim ćemo igrati. Ali verujem u naše šanse da se plasiramo na fajnal-for.

Dotakao se i Vasilija Micića.

- Vasilije Micić je velika ličnost i sjajan igrač. Jedan je od onih koje najviše cenim. Kada sam ga doveo, znao sam da mu dajem najveći ugovor u Evropi, to je bio moj način da pokažem poštovanje prema svemu što jeste, ali i očekivanje da značajno doprinese timu. Razgovarao sam sa njegovim agentom Igorom Krespom i uskladili smo očekivanja, bilo je jasno da neće odmah biti na nivou na kojem je bio ranije, da će mu biti potrebno nekoliko meseci. I mislim da sada počinjemo da gledamo onog Vasilija Micića kakvog smo očekivali.

Za kraj, otkrio je i jednu tajnu.

- Mogu da vam kažem i jednu zanimljivost, devojka Vasilija Micića je počela da mu kuva. Od tada je izgubio pet kilograma i izgleda mnogo bolje. Zato veliko hvala gospođi Micić. Nadam se da će uskoro doći i do veridbe - zaključio je Ofer Janaj.

