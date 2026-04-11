Slušaj vest

U petak uveče odigrano je pet mečeva Evrolige, a nama najzanimljiviji bili su dueli u Beogradu, gde je Partizan poražen od Žalgirisa (74:83) i Francuskoj, gde je Zvezda savladala Asvel rezultatom 106:93.

1/5 Vidi galeriju Asvel - Crvena zvezda Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Veče u Beogradu bilo je u prvom planu zbog emotivnih scena u čast preminulog legendarnog trenera Duška Vujoševića i ove slike oduševile su čitavu Evropu.

1/12 Vidi galeriju Navijači Partizana se oprostili od Duška Vujoševića Foto: Luka Milosavljevic/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Što se tiče ostalih utakmica, Virtus je na domaćem terenu poražen od Baskonije sa 72:82, Dubai je izgubio od Efesa rezultatom 69:85, dok je Monako savladao Barselonu sa 93:86.

Pogledajte detalje sa meča Monaka i Barselone:

BONUS VIDEO: