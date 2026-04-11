Košarkaši Crvene zvezde obezbedili su plasman u doigravanje Evrolige, a utakmica u Madridu protiv Reala u poslednjem kolu daće odgovor i sa kog mesta će crveno-beli probati da se domognu Fajnal-fora.

Asvel - Crvena zvezda

Zvezda ima itekako motiva da slavi u Madridu, iako je to najgori mogući teren za gostovanje. Pobeda bi u nekim varijantama donela i direktan plasman u plej-of.

Pitanje je, međutim, da li Realu zaista treba pobeda protiv Zvezde, uzevši u obzir da su Madriđani već obezbedili plasman u četvrtfinale.

Odgovor je jasan - treba.

Ključ leži u činjenici da bi španski klub u slučaju poraza od Zvezde gotovo izvesno pao ispod četvrtog mesta i time izgubio prednost domaćeg terena u četvrtfinalu.

Tim Serđa Skariola je trenutno na učinku 23-14, koliko ima i Fenerbahče. Ove dve ekipe dele treće i četvrto mesto. Iznad je Valensija sa pobedom više, a ispod su Hapoel i Žalgiris sa pobedom manje.

Varijanta glasi - ako se Real nađe u krugu sa Hapoelom i Žalgirisom, onda bi pao ispod četvrtog mesta. Takođe, pojedinačno gledano, ima lošiji skor od Žalgirisa, pa mu ni ta varijanta ne odgovara.

Fenerbahče bi pobedom nad Asvelom u poslednjem kolu zauzeo treće mesto, ujedno bi i izbegao krug sa Realom, Hapoelom i Žalgirisom.

Hapoel ima dve utakmice do kraja, gostovanja Makabiju i Monaku. Sa dve pobede bi preskočio Real, a sa jednom pobedom bi ušao u krug.

Žalgiris dočekuje Pariz u poslednjem kolu i pobedom stiže na 23 pobede, koliko bi imao i Real.

Ono što Zvezdi takođe ne ide na ruku je i činjenica da se utakmica u Madridu igra u četvrtak. Žalgiris i Hapoel će svoje utakmice igrati u petak, pa stoga Madriđani neće biti u situaciji da igraju možda opuštenije.