Mario Hezonja oglasio se na društvenim mrežama i odao počast Dušku Vujoševiću.
Smrt Duška Vujoševića pogodila je javnost u Srbiji, ali i regionu, Evropi i svetu.
Mnoge istaknute ličnosti oprostile su se od Vujoševića, a navijači Partizana napravili su pravi emotivni spektakl u čast legendarnog trenera na meču u kom su crno-beli poraženi od Žalgirisa sa 83:74.
Slike iz Beogradske Arene obišle su planetu i dokazale veličinu Duška Vujoševića.
Navijači Partizana se oprostili od Duška Vujoševića Foto: Luka Milosavljevic/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
Jedan od najboljih igrača Evrolige, as Real Madrida Mario Hezonja, takođe se oprostio od Vujoševića. On se oglasio na svom Instagram profilu gde je poslao poruku koja sve govori...
- Neustrašiv. Svi smo hteli da nam bude trener. Počivao u miru - objavio je Hezonja na društvenim mrežama i na kraju ostavio crno-bela srca.
