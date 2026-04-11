Smrt Duška Vujoševića pogodila je javnost u Srbiji, ali i regionu, Evropi i svetu.

Mnoge istaknute ličnosti oprostile su se od Vujoševića, a navijači Partizana napravili su pravi emotivni spektakl u čast legendarnog trenera na meču u kom su crno-beli poraženi od Žalgirisa sa 83:74.

Slike iz Beogradske Arene obišle su planetu i dokazale veličinu Duška Vujoševića.

Navijači Partizana se oprostili od Duška Vujoševića

Jedan od najboljih igrača Evrolige, as Real Madrida Mario Hezonja, takođe se oprostio od Vujoševića. On se oglasio na svom Instagram profilu gde je poslao poruku koja sve govori...

- Neustrašiv. Svi smo hteli da nam bude trener. Počivao u miru - objavio je Hezonja na društvenim mrežama i na kraju ostavio crno-bela srca.

