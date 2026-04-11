Centar KK Crvena zvezda Ebuka Izundu produžio je ugovor sa klubom na još dve sezone i ostaće u crveno-belom dresu do kraja takmičarske 2028. godine!

Izundu, koji je stigao u redove kluba pre početka takmičarske sezone 2025 - 2026, jedno je od najprijatnijih iznenađenja cele Evrolige i centar koji je pokazao da će biti oslonac tima i u sezonama koje dolaze.

Tokom tekuće sezone Izundu ima učinak od 8 poena i 4 skoka po meču, tokom 15 minuta prosečno koliko provodi u igri, i po tom parametru je najkorisniji igrač Evrolige.

Bio je i MVP 23. kola Evrolige u utakmici protiv Monaka, a odlične partije uz ogromnu energiju koju je ostavljao na parketu, pružao je i protiv Virtusa i Dubaija i imao je značajan uticaj na sada već uspešnu sezonu Crvene zvezde u Evroligi.

"Njegov vrlo važan uticaj na igru tima i učinak, vrlo često se ne vidi kroz statističke parametre, a svojim ponašanjem na terenu i van njega pokazao je da će tek biti važan igrač u budućnosti Crvene zvezde!

Klub ovom prilikom izražava zadovoljstvo jer je Ebuka Izundu tokom pregovora na prvom mestu razmatrao ponudu našeg kluba, imao razumevanja i ogromnu želju da ostane košarkaš Crvene zvezde, i pored velikog broja ponuda evroligaških klubova koje je imao nakon odlične sezone koju ima u našem dresu", navodi se u saopštenju kluba.