Bivši francuski reprezentativac Žofri Lovernj blizu je povratka u Partizan.

Dve strane su u finišu pregovora posle kojih bi iskusni Francuz sa srpskim pasošem posle 12 godina mogao da se vrati među crno-bele. Lovernj, koji ima 34 godine, mogao bi da zaigra za Partizan već u domaćoj KLS ligi ove sezone.

Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, PILLAUD / Sipa Press / Profimedia

Kako prenosi Mozzart sport, klub i igrač rade na finalnim detaljima. Francuz koji ima istetoviran grb Partizana na ruci, ima žarku želju da karijeru završi upravo u klubu iz kog je napravio karijeru u NBA ligi.

Žofri Lovernj poslednjih nedelja trenira individualno u Beogradu posle odlaska iz Kuvajta koji se našao u ratnom vihoru.

Lovernj je gledao meč Partizana i Asvela, takođe i duel crno-belih sa Žalgirisom.