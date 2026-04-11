Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su važne pobede u evroligaškom duplom kolu čime su koliko-toliko anulirali poraz u večitom derbiju.

Zvezda je nakon trijumfa nad Parizom uspela da pobedi i Asvel u Vilerbanu i sada rasterećeno putuje na noge Realu u Madridu u poslednjem kolu ligaške faze.

Zvezda i dalje ima šanse da se direktno plasira u plej-of, ali postoji i opasnost da se u slučaju negativnih rezultata, Zvezda spusti i na 10. mesto.

Ipak, krenimo redom. Kalkulacije su brojne!

Šta je sve Crvenoj zvezdi neophodno kako bi se plasirala direktno među prvih šest timova? U SLUČAJU TRIJUMFA U MADRIDU:

- Ukoliko Žalgiris i Hapoel ostvare pobede protiv svojih protivnika, crveno-beli će zauzeti 7. poziciju, bez obzira na rezultate Panatinaikos i Monako.

- Ako Hapoel izgubi oba susreta (protiv Makabija i Monaka), a Žalgiris savlada Pariz, Crvena zvezda ide na 6. mesto, nezavisno od ishoda duela Panatinaikos – Efes.

- U slučaju da Žalgiris i Hapoel zabeleže poraze (uz to da Hapoel izgubi oba meča), može se formirati krug od pet timova, ali bi i tada Crvena zvezda trebalo da zauzme 6. poziciju i direktno izbori plej-of.

- Ako Žalgiris izgubi, a Hapoel ostvari jednu pobedu (protiv Makabija ili Monaka), postoji više mogućih raspleta – sigurno je da će Hapoel biti u plej-ofu, dok će ostali putnici zavisiti od eventualnog kruga sa Zvezdom i Žalgirisom. U međusobnom odnosu Zvezde i Žalgirisa, litvanski tim ima prednost.

U SLUČAJU PORAZA U MADRIDU:

- Ako Barselona pobedi, a Panatinaikos i Monako izgube, formira se krug od četiri ekipe sa skorom 21-17, u kojem je Crvena zvezda najbolja i zauzima 7. mesto.

- Uz pobedu Barselona i Panatinaikos, te poraz Monako, crveno-beli ulaze u krug sa Monakom i Barselonom, gde je Monako najbolji – Zvezda završava kao 9, a Barselona kao 10.

- Ako Barselona pobedi, Panatinaikos izgubi, a Monako trijumfuje, formira se trougao sa Barselonom i Panatinaikosom – Barselona je prva u tom krugu (8. mesto), Panatinaikos 9., a Zvezda 10.

- Ukoliko Barselona, Panatinaikos i Monako svi zabeleže pobede, Crvena zvezda pada na 10. poziciju, dok je Barselona 9.

- Ako Barselona izgubi, a Panatinaikos i Monako pobede, Zvezda je 9., a Barselona 10. Moguće je i da Dubai zauzme to mesto ako savlada Valensiju, jer ima bolji međusobni skor od Katalonaca. Takođe, u taj krug može ući i Makabi ukoliko pobedi Hapoel i Virtus, što bi Barselonu ostavilo na 10. mestu zbog slabijeg učinka u trouglu.

- Uz poraze Barselona i Monako, te pobedu Panatinaikos, Crvena zvezda ide na 8. mesto, a Monako na 9.

- Ako Barselona i Panatinaikos izgube, a Monako pobedi, Crvena zvezda završava kao 8., Monako ide na 7., a Panatinaikos na 9. mesto.

Čeka nas pakao u poslednjem kolu Evrolige!





