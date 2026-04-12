Košarkaši Crvene zvezde obezbedili su mesto u plej-inu pobedom u Vilerbanu nad Asvelom (106:93) i u poslednjem kolu ligaške faze Evrolige gostuju Real Madridu.

Pobeda Zvezdu vodi ka visokoj plej-in poziciji, a možda i prvih 6, dok bi poraz moga da zakuca crveno-bele na 10. mestu.

Crvena zvezda - Pariz, Evroliga

Meč je zakazan za četvrtak, 16. aprila od 20.45, a Zvezda na pobedu u prestonici Madrida čeka još od 18. januara 2021. godine.

Prethodno, Zvezda je srušila Real 1. decembra 2017. godine, kada je legendarni Pero Antić trojkom utišao Madrid (87:83).

Da li je došlo vreme da se "novi" Antić pojavi u sadašnjem sastavu Zvezde i sruši Madrid za dodatni iskorak ka toliko dugo čekanom plej-ofu?

