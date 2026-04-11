KRAJ LEPE PRIČE, PAKUJE KOFERE I ODLAZI NA LETO? Ponuda teška 4 miliona koja se teško odbija!
Jedan od najboljih igrača u Evroligi ove sezone menja sredinu na leto?
Naime, prema informacijama grčkog novinara Sotirisa Vetakisa, plejmejker ValensijeŽan Montero privukao je ogromnu pažnju američkih koledž timova.
Fenomenalni košarkaš iz Dominikanske Republike, koji je na pragu da osvoji priznanje za Zvezdu u usponu Evrolige (a po nekim procenama mogao bi čak da se umeša i u borbu za MVP nagradu), dobio je iz Sjedinjenih Američkih Država ponudu kakva se ne odbija – i kojoj evropski klubovi teško mogu da pariraju.
Ukoliko se odluči na ovaj, na prvi pogled neočekivan potez, Montero bi mogao da zaradi više od četiri miliona dolara u narednoj sezoni!
Zaista ogromna suma, do koje bi, uprkos odličnim igrama, teško mogao da dođe u evropskoj košarci. Ovaj 22-godišnjak ima pravo nastupa na koledžu još samo sledeće sezone, pa bi mogao da iskoristi poslednju priliku i ozbiljno profitira kroz NIL ugovore.
S obzirom na bogato iskustvo koje je stekao igrajući u Evropi, jasno je da bi u Americi bio jedna od glavnih zvezda, što bi mu širom otvorilo vrata za ulazak u NBA ligu.
Valensija nastoji da mu produži ugovor i adekvatno nagradi njegove sjajne partije, ali to sada deluje kao veoma težak, gotovo nemoguć zadatak za tim iz Roig Arene.
