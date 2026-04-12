ludo leto je pred nama

Navijači Crvene zvezde i Partizana, iako je aktuelna sezona u punom jeku, već sada imaju jasne želje - koga dovesti na leto?

Večitima, ukoliko žele dodatni iskorak u Evroligi naredne godine, novi igrači su neophodno, ali ne sa ciljem da se samo "dovede", već da se problematične pozicije nadograde.

Pred nama je još jedno vrelo transfer leto, ako uzmemo u obzir činjenicu da će preko 100 evroligaških igrača imati čiste papire u junu - ako prethodno klubovi za koje nastupaju, ne potpišu novu saradnju.

Evo i liste od igrača kojima u junu ističe saradnja u klubovima čiji dres brane!

Koga biste doveli u Partizan ili Crvenu zvezdu?

PLEJMEJKERI

Serhio Ljulj

Kori Džozef

Monte Moris

Tomas Vokap

Majk Džejms

Tamir Blat

Džon Di Bartolomeo

Niko Manion

Silvan Fransisko

Maodo Lo

Nikolas Laprovitola

Tomas Satoranski

Stefan Jović

Nenad Dimitrijević

Nejtan Mejson

Rodrig Bobua

Sejben Li

Tomas Ertel

Glin Votson Junior

Trent Forest

Kris Džons

Alesandro Pajola

Metju Morgan

Džastin Robinson

Rokas Jokubaitis

BEKOVI

Tajler Dorsi

Šakil Mekisik

Ajzea Lundberg

Armoni Bruks

Ševon Šilds

Stefano Tonut

Ignas Brazdeikis

Andreas Obst

Ksavijer Rejtan-Mejs

Džastin Anderson

Davis Bertans

Klemen Prepelič

Dvejn Bejkon

Kol Svajder

Džordan Lojd

Edvin Džekson

Šakil Herison

Brajan Angola

Kobi Simons

Brekston Ki

Karsen Edvards

Džared Roden

Nemanja Nedović

Sebastijan Erera

Omari Mur

KRILA (SF)

Alfa Dialo

Džon Blosomgejm

Vil Klajburn

Avudu Abas

Timoti Luvavu-Kabarot

Iš Vejnrajt

Nikolo Akele

Ismaila Uatara

Kostas Papanikolau

CENTRI (KRILNI CENTRI)

Trej Lajls

Nejtan Rivers

Alek Piters

Danijel Tajs

Zek Ledej

Najt Sestina

Usman Diop

Rolands Šmits

Zek Seljas

Met Kostelo

Momo Diuf

(lista je trenutna i podložna je promena do leta - sve zavisi od odluke klubova)

