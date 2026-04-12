KO NA LETO POJAČAVA U PARTIZAN, A KO CRVENU ZVEZDU? Donosimo vam listu od PAKLENIH slobodnih igrača - na večitima je da ih potpišu...
Navijači Crvene zvezde i Partizana, iako je aktuelna sezona u punom jeku, već sada imaju jasne želje - koga dovesti na leto?
Večitima, ukoliko žele dodatni iskorak u Evroligi naredne godine, novi igrači su neophodno, ali ne sa ciljem da se samo "dovede", već da se problematične pozicije nadograde.
Pred nama je još jedno vrelo transfer leto, ako uzmemo u obzir činjenicu da će preko 100 evroligaških igrača imati čiste papire u junu - ako prethodno klubovi za koje nastupaju, ne potpišu novu saradnju.
Evo i liste od igrača kojima u junu ističe saradnja u klubovima čiji dres brane!
Koga biste doveli u Partizan ili Crvenu zvezdu?
PLEJMEJKERI
Serhio Ljulj
Kori Džozef
Monte Moris
Tomas Vokap
Majk Džejms
Tamir Blat
Džon Di Bartolomeo
Niko Manion
Silvan Fransisko
Maodo Lo
Nikolas Laprovitola
Tomas Satoranski
Stefan Jović
Nenad Dimitrijević
Nejtan Mejson
Rodrig Bobua
Sejben Li
Tomas Ertel
Glin Votson Junior
Trent Forest
Kris Džons
Alesandro Pajola
Metju Morgan
Džastin Robinson
Rokas Jokubaitis
BEKOVI
Tajler Dorsi
Šakil Mekisik
Ajzea Lundberg
Armoni Bruks
Ševon Šilds
Stefano Tonut
Ignas Brazdeikis
Andreas Obst
Ksavijer Rejtan-Mejs
Džastin Anderson
Davis Bertans
Klemen Prepelič
Dvejn Bejkon
Kol Svajder
Džordan Lojd
Edvin Džekson
Šakil Herison
Brajan Angola
Kobi Simons
Brekston Ki
Karsen Edvards
Džared Roden
Nemanja Nedović
Sebastijan Erera
Omari Mur
KRILA (SF)
Alfa Dialo
Džon Blosomgejm
Vil Klajburn
Avudu Abas
Timoti Luvavu-Kabarot
Iš Vejnrajt
Nikolo Akele
Ismaila Uatara
Kostas Papanikolau
CENTRI (KRILNI CENTRI)
Trej Lajls
Nejtan Rivers
Alek Piters
Danijel Tajs
Zek Ledej
Najt Sestina
Usman Diop
Rolands Šmits
Zek Seljas
Met Kostelo
Momo Diuf
(lista je trenutna i podložna je promena do leta - sve zavisi od odluke klubova)
