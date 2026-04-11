KK Dubai odlučio je da se rastane sa trenerom Juricom Golemcem, preneo je "Meridian sport".

Posle poraza od Anadolu Efesa u pretposlednjem kolu Evrolige, koji je Dubai ostavio sa minimalnim šansama da se u poslednjem izbori za plej-in, uprava kluba iz Emirata odlučila na ovakav korak.

Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Golemac je za kormilo Dubaija seo leta 2024. godine, kad je klub iz UAE i zvanično počeo da se takmiči u ABA ligi, a posle dobrih rezultata u prvoj sezoni dobio je poverenje uprave da predvodi tim i po ulasku u Evroligu.

Ipak, pred ključne borbe za titulu u ABA ligi i kolo do kraja ligaške faze takmičenja na evro-sceni, Dubai se odlučio za šok terapiju.

Ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je trenutno prva na tabeli Top 8 faze ABA lige sa učinkom 19-2, dok je rundu pre kraja ligaške faze takmičenja u Evroligi 11. sa bilansom 19-18 i pobedom manje od Barselone koja je poslednja u plej-in zoni.

