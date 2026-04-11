Proslavljeni srpski košarkaški trener Svetislav Pešić bio je gost u emsiji "Sportuna" na TV "UNA" gde je govorio o sezoni Crvene zvezde, sa akcentom na lidera te ekipe Kodija Milera Mekintajera.

Prema rečima Pešića, Kodi bi kod njega igra svih minuta! 

- Ja da se pitam, Mekintajera ne bih vadio iz igre. Igrao bi 40 minuta! On je u oba pravca odličan i odbrana jednog tima počinje od pritiska plejmejkera, a tu je on najbolji. Što se Jaga tiče, šteta što je otiša, jer on uživa u košarci. Ipak, on je drugačiji plej od Kodija i nedostajaće. Karter je prvs liga, samo da bude zdrav. 

Videćemo da li će Saša Obradović prihvatiti i primeniti ovaj savet legendarnog selektora?

