Bivši selektor Košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić javno je pohvalio potez Partizana da produži ugovor sa Karlikom Džonsom.

Pešić je tom prilikom istakao da je Đoan Penjaroja pravo rešenje za trenera crno-belih:

Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Karlik je najbolji plej Evrope! Dobro je što je potpisao. Kada je Đoan došao u Partizan odmah sam mu čestitao. On je pravi trener i ima karakter! Gde god da je radio pravio je rezultate, a iz Barselone je nezasluženo otišao - rekao je Pešić u emisiji "Sportuna" na TV "UNA".

Podsetimo, Džons je sa Partizanom produžio ugovor do leta 2028. godine, potvrdili su crno-beli.

Ne propustiteFudbalBOMBA! Partizanova "beba" napušta Humsku? Posle Kostića, odlazi i on...
Bogdan Kostić FK Partizan
EvroligaKARI U SVOM STILU: "Mekintajera ne bih ni vadio iz igre, bio bi 40 minuta na terenu"! Da li će ga Saša Obradović poslušati?
Svetislav Pešić
Ostali sportoviRUS OSTAJE U HUMSKOJ: Sergej Ivanov produžio ugovor sa Partizanom
RK Partizan
EvroligaGOLEMAC NAPUŠTA DUBAI! Debakl protiv Anadolu Efesa je bio presudan!
Karlik Džouns izjava posle Žalgirisa Izvor: MONDO