Partizan je napravio pravi posao ovim potpisom.
PARTIZAN POTPISAO NAJBOLJEG PLEJMEJKERA EVROLIGE! Odličan posao crno-belih! Penjaroja je pravi trener!
Slušaj vest
Bivši selektor Košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić javno je pohvalio potez Partizana da produži ugovor sa Karlikom Džonsom.
Pešić je tom prilikom istakao da je Đoan Penjaroja pravo rešenje za trenera crno-belih:
Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
- Karlik je najbolji plej Evrope! Dobro je što je potpisao. Kada je Đoan došao u Partizan odmah sam mu čestitao. On je pravi trener i ima karakter! Gde god da je radio pravio je rezultate, a iz Barselone je nezasluženo otišao - rekao je Pešić u emisiji "Sportuna" na TV "UNA".
Podsetimo, Džons je sa Partizanom produžio ugovor do leta 2028. godine, potvrdili su crno-beli.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši