Beograd ponovo potvrđuje status prestonice evropske košarke. Prema podacima o prosečnoj poseti u Evroligi za sezonu 2025/2026, na samom vrhu nalaze se Crvena zvezda i Partizan, koji iz utakmice u utakmicu pune tribine i postavljaju standarde kada je u pitanju atmosfera na Starom kontinentu.

Crveno-beli su prvi s prosekom od 18.630 gledalaca, dok ih večiti rival prati u stopu sa 18.512. Ovi brojevi nisu samo statistika - oni su dokaz da Evroliga u velikoj meri počiva na energiji koju donosi Beogradska arena. Posebno je sve ovo impresivno ako se zna da je Partizan odavno bez šansi za plasman u top 10 najboljih timova...

Odmah iza srpskih klubova nalazi se Panatinaikos, još jedan gigant s vernom publikom, ali i ostali zaostaju. Dok pojedini evropski velikani poput Real Madrida, Olimpijakosa,

Fenerbahčea često imaju poluprazne dvorane, u Beogradu je uglavom Arena - krcata. Strast, tradicija i identitet kluba igraju ključnu ulogu.

Dominacija Crvene zvezde i Partizana u ovom segmentu jasno pokazuje da su upravo oni stub gledanosti Evrolige. Njihovi navijači ne prave razliku između "velikih" i "malih" utakmica - svaka je događaj za sebe, svaka nosi istu težinu i emociju. To jedino, pored njih, ima litvanski Žalgiris.

U vremenu kada se evropska košarka sve više okreće tržištu i globalnoj publici, Beograd ostaje primer kako se gradi autentična sportska priča. Dok drugi klubovi traže načine da privuku publiku, u srpskoj prestonici to nikad nije bio problem - jer ovde košarka nije samo igra već način života.

Za razliku od Francuske, koja ima tri predstavnika i sva tri su zakovana za dno tabele u gledanosti mečeva...

PROSEČNA POSETA U EVROLIGI - Sezona 2025/2026.

Crvena zvezda 18.630

Partizan 18.512

Panatinaikos 18.461

Žalgiris 15.000

Olimpijakos 11.546

Fenerbahče 10.785

Bajern 9.400

Real 9.100

Milano 8.400

Valensija 8.000

Dubai 7.500

Virtus 7.500

Efes 7.400

Barselona 6.000

Baskonija 6.000

Pariz 6.000

Asvel 5.500

Monako 4.000

Makabi i Hapoel -