Slušaj vest

Crveno-beli će biti domaćin Klužu, a u nedelju će pažljivo pratiti jednu utakmicu, kao i navijači ovog kluba.

Radi se, naravno, o velikom derbiju Makabija i Hapoela iz Tel Aviva koji će biti odigran kao zaostala utakmica Evrolige.

Na vaskršnje veče navijači će upaliti televizore kako bi ispratili meč koji će biti odigran u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu.

Za ekipu sa Malog Kalemegdana je važno da domaćin izgubi u ovoj utakmici, odnosno da Hapoel svom velikom rivalu ozbiljno pomrsi konce pred poslednje kolo.

Kao što je već poznato, Crvena zvezda želi mesto među najboljih šest ekipa koje garantuje igranje četvrtfinala, a do njega može da stigne jedino ako pobedi Real u Madridu u poslednjem kolu, a Makabi izgubi od Hapoela, a onda i od Virtusa u poslednjem kolu.

Asvel - Crvena zvezda

U slučaju da ne dođu do šeste pozicije, crveno-beli bi do mesta u četvrtfinalu morali da dođu preko doigravanja.

Bonus video: