Da li Evroliga danas nudi kvalitetniju košarku nego ranije ili je nivo igre u padu jeste pitanje je koje već dugo deli javnost.

Jasno je da postoje dva suprotstavljena pogleda i da je teško očekivati da će uskoro doći do jedinstvenog stava, pogotovo jer starije generacije često veruju da je igra nekada bila na višem nivou.

U tom taboru nalazi se i jedan od najiskusnijih stručnjaka u takmičenju, legendarni Svetislav Pešić, koji je izneo niz oštrih zamerki koje će bez sumnje izazvati veliku pažnju u košarkaškoj javnosti.

"Treneri nemaju mogućnosti da stvaraju nešto novo, da vide nova rešenja u napadu ili u odbrani...", rekao je Svetislav Pešić u emisiji "Sportuna" na TV Una i potom dodao:

"Ne želim da kvarim zadovoljstvo nekome evropskom košarkom, ali to je slaba košarka, to su sve isti igrači, već u godinama, nema novih igrača. Treneri, ne ocenjujem ih, bavim se igračima, njih postavljam na radna mesta i da budu bolji, ali moram da kažem da treneri nemaju mogućnost uvođenja novih stvari".

Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Bez zadrške je poručio da su promene neophodne kako bi evropska košarka opstala, i to u trenutku kada NBA sve ozbiljnije ulazi u projekat formiranja sopstvenog takmičenja na Starom kontinentu.

"Moram da kažem da je za mene Evroliga jedna siromašna liga, neizvesna sa aspekta rezultata samo, ali na kraju najvažniji su gledaoci i mediji, koji mogu od toga da naprave priče. Dugoročno gledano, moralo bi stvarno nešto da se menja", zaključio je legendarni Kari.

Ne propustiteEvroligaPARTIZAN POTPISAO NAJBOLJEG PLEJMEJKERA EVROLIGE! Odličan posao crno-belih! Penjaroja je pravi trener!
EvroligaKARI U SVOM STILU: "Mekintajera ne bih ni vadio iz igre, bio bi 40 minuta na terenu"! Da li će ga Saša Obradović poslušati?
KošarkaNIŠTA OD PENZIJE? KSS zove Pešića da se vrati? Selektor Srbije dobio ponudu!
EvroligaŠOU SVETISLAVA PEŠIĆA! Tražio broj telefona zanosnoj novinarki, ona ostala zatečena: "Možeš da dođeš, ako želiš, naravno..."
Svetislav Pešić dočekan ovacijama od strane navijača Crvene zvezde Izvor: Kurir