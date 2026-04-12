Mario Hezonja dominirao pred Crvenu zvezdu.
HEZONJA NAMESTIO NIŠANSKE SPRAVE ZA ZVEZDU! Real naoštren dočekuje crveno-bele u meču sezone!
Košarkaši Real Madrida savladali su u okviru španskog prvenstva ekipu Birgosa rezultatom 94:78.
Real će u četvrtak od 20.45 dočekati Crvenu zvezdu poslednjem, 38. kolu ligaške faze Evrolige, a pobeda srpskom klubu znači korak bliže ka plasmanu u plej-of!
Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
U taboru Reala dominirao Mario Hezonja sa 20 poena, šest skokova i dve asistencije, a pratio ga je Čuma Okeke sa 12.
Real je i dalje suvereni lider španskog šampionata, dok su u Evroligi obezbedili mesto u prvih šest timova.
