Košarkaši Real Madrida savladali su u okviru španskog prvenstva ekipu Birgosa rezultatom 94:78.

Real će u četvrtak od 20.45 dočekati Crvenu zvezdu poslednjem, 38. kolu ligaške faze Evrolige, a pobeda srpskom klubu znači korak bliže ka plasmanu u plej-of!

Mario Hezonja

U taboru Reala dominirao Mario Hezonja sa 20 poena, šest skokova i dve asistencije, a pratio ga je Čuma Okeke sa 12.

Real je i dalje suvereni lider španskog šampionata, dok su u Evroligi obezbedili mesto u prvih šest timova.

