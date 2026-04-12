Slušaj vest

U hali "Aleksandar Nikolić", Hapoel su predvodili Ilajdža Brajant sa 19 poena, šest asistencija i pet skokova i Kolin Malkolm sa 16 poena i pet skokova.

Antonio Blejkni pobedi je doprineo sa 14 poena, a Kris Džons sa 13 poena, 11 asistencija i sedam skokova. Srpski košarkaš Vasilije Micić dodao je devet poena, pet skokova i tri asistencije.

1/6 Vidi galeriju Makabi Tel Aviv Foto: Kurir Sport

U ekipi Makabija najefikasniji je bio Loni Voker sa 17 poena, Roman Sorkin postigao je 15 poena uz sedam skokova, a Ošej Briset 13 poena uz devet skokova. Džejlen Hord dodao je 12 poena i devet skokova.

Hapoel ima 23 pobede i 14 poraza, četvrti je na tabeli i plasirao se u plej-of Evrolige.

Makabi je posle trećeg uzastopnog poraza 12. na tabeli sa 18 pobeda i 19 poraza.

Ovo su loše vesti za Crvenu zvezdu, koja se nadala kiksu tima Dimitrisa Itudisa. Timu sa Malog Kalemegdana je za šesto mesto bilo potrebno da Hapoel izgubi i od Makabija i od Monaka u gostima, a da srpski tim pobedi Real, pa će se u poslednjem kolu u Madridu boriti samo za sedmo mesto na tabeli.