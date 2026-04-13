Slušaj vest

Posle pobede Hapoela protiv Makabija iz Tel Aviva delovalo je da Crvena zvezda nema više šansi da zauzme jedno od prvih šest mesta u Evroligi i direktno se plasira u plej-of. Ipak, nada i dalje postoji! Šanse su u domenu teorije i scenario koji mora da se ostvari kako bi se desilo da Zvezda završi šesta je zaista lud, ali - nije sve izgubljeno!

Šta sve treba da se desi kako bi Crvena zvezda završila prvi deo Evrolige na šestom mestu?

Za početak, crveno-beli moraju da pobede Real u Madridu (četvrtak, 20.45) i to je sam po sebi veoma težak zadatak.

Crvena zvezda - Real Madrid

Uz to, potrebno je da se poklope sledeći rezultati:

Da Monako pobedi Hapoel

Da Pariz pobedi Žalgiris u Kaunasu

Da Panatinaikos pobedi Efes

U tom slučaju bi se formirao krug četiri tima sa skorom 22-16, iz istog bi najbolji skor imali Zvezda i Panatinaikos, po 4-2, Žalgiris bi bio na 3-3, a Monako na 1-5. Tada bi o prolasku u narednu rundu odlučivalo sledeće - međusobni okršaju dva tima koji imaju bolji skor od ostalih na toj mini tabeli.

To su Crvena zvezda i Panatinaikos, gde je nerešeno u međusobnim pobedama, ali su igrači Saše Obradovića za deset poena bolji u ukupnom koš količniku, te bi u ovom slučaju završili šesti.

Scenario je ravan čudu, od kalkulacija boli glava, ali nada - postoji!

Koji još scenariji postoje za crveno-bele?

Ebuka Izundu, Kodi Miler-Mekintajer, Crvena zvezda

Portal Mozzart Sport doneo je detaljnu analizu, a mi je prenosimo u ostatku teksta...

SVI MOGUĆI SCENARIJI CRVENE ZVEZDE

* KRUGOVI DVA TIMA

- Poraz Zvezde, pobeda Barselone: Barselona deveta, Zvezda deseta.

- Porazi Žalgirisa, Panatinaikosa i Monaka, pobeda Zvezde: Zvezda sedma, Žalgiris šesti.

* KRUGOVI DVA TIMA (poraz Barselone koja tako ostaje deseta, pobeda Žalgirisa)

- Porazi Zvezde i Monaka, pobeda Panatinaikosa: Barselona deseta, Monako deveti, Zvezda osma, Panatinaikos sedmi.

- Porazi Zvezde i Panatinaikosa, pobeda Monaka: Barselona deseta, Panatinaikos deveti, Zvezda osma, Monako sedmi.

- Porazi Monaka i Panatinaikosa, pobeda Zvezde: Monako deveti, Panatinaikos osmi, Zvezda sedma.

- Poraz Monaka, pobede Zvezde i Panatinaikosa: Monako deveti, Panatinaikos osmi, Zvezda sedma.

- Poraz Panatinaikosa, pobede Zvezde i Monaka: Panatinaikos deveti, Monako osmi, Zvezda sedma.

*KRUGOVI TRI TIMA (poraz Barselone koja tako ostaje deseta)

- Porazi ili pobede Zvezde, Panatinaikosa i Monaka (ostanak na istom skoru), uz pobedu Žalgirisa: Monako deveti, Panatinaikos osma, Zvezda sedma.

Tabela: Zvezda 3-1, Panatinaikos 2-2, Monako 1-3.

- Porazi Žalgirisa i Monaka, pobede Zvezde i Panatinaikosa: Monako deveti, Žalgiris osmi, Zvezda sedma, Panatinaikos šesti.

Tabela: Panatinaikos 3-1, Zvezda 2-2, Žalgiris 1-3.

- Porazi Žalgirisa i Panatinaikosa, pobede Zvezde i Monaka: Panatinaikos deveti, Monako osmi, Zvezda sedma, Žalgiris šesti.

Tabela: Žalgiris 3-1, Zvezda 3-1, Monako 0-4, Žalgiris ima bolju koš-razliku u odnosu na Zvezdu.

- Porazi Zvezde i Žalgirisa, pobede Panatinaikosa i Monaka: Zvezda deveta, Monako osmi, Žalgiris sedmi, Panatinaikos šesti.

Tabela: Panatinaikos 3-1, Žalgiris 2-2, Monako 1-3.

*KRUGOVI TRI TIMA (pobeda Barselone)

- Porazi Monaka i Zvezde, uz pobedu Panatinaikosa: Barselona deseta, Zvezda deveta, Monako osmi.

Tabela: Monako 2-2 (+11), Zvezda 2-2 (+2), Barselona 2-2 (-13).

- Porazi Panatinaikosa i Zvezde, uz pobedu Monaka: Zvezda deseta, Panatinaikos deveti, Barselona osma.

Tabela: Barselona 3-1, Panatinaikos 2-2, Zvezda 1-3.

*KRUGOVI ČETIRI TIMA

- Poraz Žalgirisa, pobede Zvezde, Panatinaikosa i Monaka: Monako deveti, Žalgiris osmi, Panatinaikos sedmi, Zvezda šesta.

Tabela: Zvezda 4-2, Panatinaikos 4-2, Žalgiris 3-3, Monako 1-5, Zvezda ima bolju koš-razliku u duelu sa Panatinaikosom.

- Pobeda Barselone, porazi Zvezde, Panatinaikosa i Monaka: Barselona deseta, Panatinaikos deveti, Monako osmi, Zvezda sedma.

Tabela: Zvezda 3-3 (+12), Monako 3-3 (+9), Panatinaikos 3-3 (-1), Barselona 3-3 (-20).

Dakle, drama tek sledi i jedino je sigurno da će Crvena zvezda biti među deset najboljih. Na kom mestu će tačno završiti videćemo posle mečeva poslednje runde.

Šta vi mislite, na kom mestu će Crvena zvezda završiti prvu fazu Evrolige? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Kurir Sport / Mozzart Sport

BONUS VIDEO: