Dileme više nema - Dubai je objavio ko će biti novi trener ove ekipe posle odlaska Jurice Golemca.

Golemac je dobio otkaz posle poraza od Efesa u odlučujućem evroligaškom meču, a kao potencijalni naslednici spominjali su se i Aleksandar Saša Đorđević i Vasilis Spanulis.

Ipak, na klupi Dubaija neće sedeti ni Sale Đorđević, ni Vasilis Spanulis već - Aleksandar Sekulić.

Sekulić je dobro poznato lice u svetu košarke i dugo je na klupi reprezentacije Slovenije.

U klupskoj košarci nije imao puno uspeha - vodio je uglavnom slovenačke timove, sve do odlaska u Rusiju gde je prvo dve sezone vodio Lokomotivu Kubanja, a potom u poslednjoj sezoni bio trener Zenita. Pre toga je imao i kratak izlet u Ninbruku, a sada će se po prvi put okušati u Evroligi.

Debi na klupi imaće protiv ekipe Valensije u poslednjem kolu regularnog dela Evrolige.

