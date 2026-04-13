Dileme više nema - Dubai je objavio ko će biti novi trener ove ekipe posle odlaska Jurice Golemca.

Golemac je dobio otkaz posle poraza od Efesa u odlučujućem evroligaškom meču, a kao potencijalni naslednici spominjali su se i Aleksandar Saša Đorđević i Vasilis Spanulis.

Ipak, na klupi Dubaija neće sedeti ni Sale Đorđević, ni Vasilis Spanulis već - Aleksandar Sekulić.

Aleksandar Sekulić

Sekulić je dobro poznato lice u svetu košarke i dugo je na klupi reprezentacije Slovenije.

U klupskoj košarci nije imao puno uspeha - vodio je uglavnom slovenačke timove, sve do odlaska u Rusiju gde je prvo dve sezone vodio Lokomotivu Kubanja, a potom u poslednjoj sezoni bio trener Zenita. Pre toga je imao i kratak izlet u Ninbruku, a sada će se po prvi put okušati u Evroligi.

Debi na klupi imaće protiv ekipe Valensije u poslednjem kolu regularnog dela Evrolige.

Ne propustiteKošarkaSEKULIĆ DOBIO OTKAZ - UPRAVA KLUBA PRESEKLA POSLE DVA UZASTOPNA PORAZA! Poznato ko će umesto njega voditi ekipu u narednom periodu!
Aleksandar Sekulić
KošarkaI DALJE ĆE PREDVODITI DONČIĆA I DRUGARE: Selektor košarkaša Slovenije Sekulić produžio ugovor na još dve godine
Luka Dončić i Aleksandar Sekulić
EuroBasket 2025"DONČIĆ JE FRUSTRIRAN! MORAMO DA POMOGNEMO LUKI" Selektor Slovenije digao glas posle katastrofalnog poraza od Srbije!
Luka Dončić na meču Srbija - Slovenija
KošarkaPRŠTAĆE U ARENI KAD DOĐU DONČIĆ I EKIPA! Slovenci jedva čekaju okršaj sa Srbijom: Najbolji su u Evropi!
Košarkaška reprezentacija Slovenije

Luka Dončić utučen posle poraza od Nemačke Izvor: Kurir