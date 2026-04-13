Srpski košarkaš je doživeo problem zbog kojeg nije mogao da putuje sa ekipom.
NESVAKIDAŠNJE
BIZARNO! KLUB POSLE EVROLIGAŠKE UTAKMICE NAPUSTIO BEOGRAD BEZ VASILIJA MICIĆA! Razlog je izazvao veliku neprijatnost za srpskog reprezentativca
Slušaj vest
Vasilije Micić je ostao u Beogradu umesto da se sa ostatkom Hapoela vrati u Sofiju nakon što je ovaj tim igrao evroligašku utakmicu u prestonici Srbije protiv Makabija.
Hapoel je u nedelju, u zaostaloj utakmici, pobedio gradskog rivala, a dan kasnije je Micić naišao na neprijatnost.
Vasilije Micić
Vidi galeriju
Plejmejker je ostao u Beogradu zato što je izgubio pasoš. Kada je shvatio da ga nema, vratio se u hotel, ali tamo ga nije pronašao, pa će ostati u glavnom gradu Srbije barem dan duže, navodi izraelski portal "One".
Micić je protiv Makabija postigao devet poena, uz pet skokova i tri asistencije.
Hapoel će u poslednjem kolu biti gost Monaku, a trijumfom nad Makabijem je uradio veliki posao u borbi za direktno mesto u četvrtfinalu.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši