Vasilije Micić je ostao u Beogradu umesto da se sa ostatkom Hapoela vrati u Sofiju nakon što je ovaj tim igrao evroligašku utakmicu u prestonici Srbije protiv Makabija.

Hapoel je u nedelju, u zaostaloj utakmici, pobedio gradskog rivala, a dan kasnije je Micić naišao na neprijatnost.

Vasilije Micić Foto: EPhotopress / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Plejmejker je ostao u Beogradu zato što je izgubio pasoš. Kada je shvatio da ga nema, vratio se u hotel, ali tamo ga nije pronašao, pa će ostati u glavnom gradu Srbije barem dan duže, navodi izraelski portal "One".

Micić je protiv Makabija postigao devet poena, uz pet skokova i tri asistencije.

Hapoel će u poslednjem kolu biti gost Monaku, a trijumfom nad Makabijem je uradio veliki posao u borbi za direktno mesto u četvrtfinalu.

Ne propustiteEvroligaDUBAI IMA NOVOG TRENERA! Ni Sale Đorđević, ni Vasilis Spanulis - evo ko će sesti u "vruću stolicu"
Luka Dončić i Aleksandar Sekulić
EvroligaOVO JE NAJLUĐI SCENARIO KOJI ZVEZDU ŠALJE MEĐU ŠEST NAJBOLJIH U EVROLIGI! Nije sve izgubljeno, ali je potrebno ČUDO: Zavrteće vam se u glavi od kalkulacija!
Kodi Miler Mekintajer
EvroligaLOŠE VESTI ZA ZVEZDU IZ PIONIRA! Hapoel pobedio Makabi u Beogradu, crveno-beli ostali bez direktnog mesta u plej-ofu!
MACCABI-HAPOEL_22.JPG
EvroligaŽELJKO OBRADOVIĆ U BEOGRADU! Evo šta radi bivši trener Partizana u srpskoj prestonici! (FOTO UBOD)
WhatsApp Image 2025-11-27 at 18.59.36 (1).jpeg

Micić na klupi protiv Zvezde Izvor: Kurir sport