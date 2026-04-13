Vasilije Micić je ostao u Beogradu umesto da se sa ostatkom Hapoela vrati u Sofiju nakon što je ovaj tim igrao evroligašku utakmicu u prestonici Srbije protiv Makabija.

Hapoel je u nedelju, u zaostaloj utakmici, pobedio gradskog rivala, a dan kasnije je Micić naišao na neprijatnost.

Plejmejker je ostao u Beogradu zato što je izgubio pasoš. Kada je shvatio da ga nema, vratio se u hotel, ali tamo ga nije pronašao, pa će ostati u glavnom gradu Srbije barem dan duže, navodi izraelski portal "One".

Micić je protiv Makabija postigao devet poena, uz pet skokova i tri asistencije.

Hapoel će u poslednjem kolu biti gost Monaku, a trijumfom nad Makabijem je uradio veliki posao u borbi za direktno mesto u četvrtfinalu.

