Amerikanac ima ugovor sa Armanijem do kraja sezone.

Cedevita Olimpija - KK Partizan Foto: ABA league / Dragana Stjepanović

Novinar "Sportanda" Alesandro Luiđi Mađi navodi da mu Partizan nudi 4,4 miliona dolara za dvogodišnji ugovor.

"Budućnost Armonija Bruksa ostaje neizvesna, ali je poslednjih dana navodno uspostavljen kontakt između njegovih agenata i Olimpije Milano. Situacija se dalje razvija, sa prostorom za razgovor u narednim nedeljama", piše "Sportando" i dodaje da je Partizan jedan od klubova koji su pokazali interesovanje.

Bruks ove sezone u proseku beleži 13,1 poen, 3,5 skokova i 1,4 asistencije.

Ima dobre procente šuta, 51,8% iz igre, 41,4% za tri, dok je sa linije penala na 82,4%.

Pre dolaska u Evropu 2024, Bruks je gradio NBA karijeru u Hjustonu, Torontu i Bruklinu, nastupajući paralelno i u "Dži" ligi.