Slušaj vest

Na meti Partizana nalazi se krilni košarkaš Makabija Džejlen Hoard prema informacijama koje stižu od dobro obaveštenog izraelskog novinara Arela Ginsbera, nova meta "parnog valjka" je Džejlen Hoard.

Makabi - Partizan, 2025/26

Kako se navodi, nakon "razočaranja" oko angažmana Džabarija Parkera, uprava kluba iz Humske i Đoan Penjaroja usmerili su sve snage na dovođenje visokokvalitetnog krilnog igrača koji može da napravi razliku u Evroligi.

Hoard (25, 203 cm) je trenutno član Makabija, nakon što je od 2022. do 2024. nastupao za Hapoel Tel Aviv.

Francuski košarkaš poseduje zavidno NBA iskustvo, s obzirom na to da je nastupao za Portland Trejl Blejzerse i Oklahomu Siti Tander, gde je svojevremeno beležio i neverovatne partije (poput meča sa 24 poena i 21 skokom protiv Portlanda)

Ove sezone Hoard je u proseku beležio 11,9 poena i sedam skokova po meču.

Podsetimo, tokom dana se pojavila i informacija da Partizan daje 4,4 miliona dolara za beka Olimpije Armonija Bruksa.