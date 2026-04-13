Kao grom iz vedra neba odjeknula je u ponedeljak uveče vest da je Košarkaški klub Partizan suspendovan zbog dugovanja prema Kevinu Panteru.

Prema navodima specijalizovanog košarkaškog portala "Jurohups", crno-beli su ostali dužni bivšem kapitenu 170.000 evra.

Tim povodom oglasili su se crno-beli.

"KK Partizan je u potpunosti upoznat sa ovim slučajem i sve se odvija prema standardnim procedurama. Trenutna zabrana biće ukinuta veoma brzo, s obzirom na to da je ona bila neophodan korak u vezi sa odobrenim FIBA planom otplate.

Da, radi se o ličnom porezu Kevina Pantera, u čije detalje nećemo ulaziti. Ipak, na ovu odluku smo uložili žalbu Saveznom sudu u Švajcarskoj.

Imajući u vidu da je ovo prvi put u istoriji da se naš klub žalio Saveznom sudu u Švajcarskoj, verujemo da to dovoljno objašnjava naš stav i mišljenje o ovoj odluci BAT-a. Međutim, naša žalba ne odlaže izvršenje odluke BAT-a.

U međuvremenu, osiguraćemo normalno funkcionisanje kluba, što uključuje i ukidanje FIBA zabrane", navodi se u saopštenju Partizana.