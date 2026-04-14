Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izneo je svoja očekivanja pred meč poslednjeg 38. kola Evrolige koji će Crvena zvezda odigrati u Madridu protiv Reala (četvrtak, 20.45).

- Najvažnije je da imamo mirnoću. Ovo je ekipa koja je jednom izgubila kod kuće. Drugi podatak je da je Zvezda jednom u istoriji pobedila i to utakmicu bez važnosti. Imamo dosta razloga da se nadamo da možemo da pobedimo tamo, jer smo sa svim ekipama igrali na visokom nivou. Pobedili smo i u Beogradu. Jesu malo izmenjeni sastavi u odnosu na taj meč. Želimo još bolju poziciju za plej-of, ali smo zadovoljni što smo igrali vrlo dobru košarku. Ipak treba naglasiti da je ovo odlična sezona, da su velike ekipe ostale iza nas. Da vidimo šta možemo da izvučemo iz ove utakmice da bismo se što bolje spremili za ono što sledi - rekao je Obradović, pa se osvrnuo i na ekipu Reala:

- Glavne zvezde se znaju. Tu je Kampaco kao kreator, uz dosta igre na niskom postu preko Lajlsa, Hezonje i Deka. Moramo fizički da igramo sa Tavaresom koji je pretnja u odbrani i napadu kad je u reketu. I da mi imamo svoju glavu. To je proces i iskustvo učenja kroz teške utakmice gde nismo najbolje reagovali.

Real se nalazi na trećem mestu na tabeli Evrolige sa 23 pobede i 14 poraza, dok je Zvezda na sedmoj poziciji sa skorom 21/16.

- Nama se ispostavilo da duža priprema ne odgovara, ispadali smo iz ritma. Ne znam da li je to razlog ili sagorevanje u velikoj atmosferi. Ali, te utakmice su slabije igrane posle dobre pripreme. U pravom smo ritmu, poslednje utakmice nam daju razlog da verujemo u dobru energiju i fizičku igru. Ostaje da budemo dobri što se glave tiče - dodao je Obradović.

On je odgovorio i na pitanje da li Zvezda ulazi rasterećena u duel sa Realom.

- Kad moraš, počevši od oktobra i od mog dolaska, da pobeđuješ i igraš bolje, više volim taj osećaj. Rast se stvarno događa iz teške situacije, iz patnje, iz loših rešenja, prilagođavanja igrača na novog trenera. Sve su to mikro-traume koje su nas pratile. Neko je ušao, neko izašao. Sa svime smo se nosili i došli do toga da možemo da zaključimo da je ovo odlično odrađen posao - zaključio je Obradović i istakao da su svi igrači Zvezde spremni i vrlo motivisani za meč sa Realom.

