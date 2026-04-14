Slušaj vest

Centar crveno-belih Ebuka Izundu pred ovaj meč prvo je govorio o potpisivanju novog ugovora sa crveno-belima.

1/8 Vidi galeriju Ebuka Izundu u dreus Crvene zvezde

"Srećan sam. Drago mi je što ću ostati ovde još dve godine. I klub je zadovoljan tom odlukom, a i meni je važno što se moja porodica ovde oseća lepo. Radujem se narednoj sezoni i želim da ovu završimo na najbolji mogući način, kako bismo spremno ušli u sledeću."

Centar Crvene zvezde u poslednje vreme pruža sjajne partije, pa zbog toga odluka nije bila teška?

"Rekao bih da jeste. Zadovoljan sam svojom ulogom u timu. Trudim se da radim ono što se od mene traži, da ostanem pozitivan i spreman kad god me trener pozove. Tu sam da dam svoj doprinos i pomognem ekipi, i to je najvažnije iz utakmice u utakmicu".

Da li bi ova odluka mogla da utiče na neke saigrače da i oni ostanu još godinu dana?

"Nadam se. Video sam i reakcije na Instagramu, malo se šale, ali drago im je zbog mene i svega što se dešava. Voleo bih da ih to podstakne da ostanu, ali svako će doneti odluku koja je najbolja za njega i njegovu karijeru. Ovo su važne godine i svi će uraditi ono što smatraju ispravnim".

Izundu je govorio i o očekivanjima pred duel sa Real Madridom.

"To je poslednja utakmica i mnogo toga će se odlučivati. Biće veoma teško. Real Madrid je izuzetno kvalitetan tim, pun iskusnih i talentovanih igrača. Nije lako igrati tamo. Mi i dalje imamo ciljeve koje želimo da ostvarimo. Idemo tamo fokusirani, da igramo čvrsto i pokušamo da pobedimo — to je naš cilj i uradićemo sve da ga ostvarimo".

Kako ocenjuješ sezonu, s obzirom na to da je ovo poslednje kolo ligaškog dela?

"Zadovoljan sam. Voleo bih da smo u boljoj poziciji, ali smo izborili plej-in i imamo priliku da se borimo za plej-of. Smatram da smo u dobroj situaciji. Sezona može da se završi već posle naredne utakmice, ali i dalje imamo šansu da nastavimo dalje. Ovo mi je prva sezona u Evroligi i zadovoljan sam kako je prošla. Sledeće godine želimo da od starta obezbedimo plasman u plej-of".

Izundu će imati težak posao u Madridu, jer će njegov direktan rival na terenu biti gorostasni centar Valter Tavares.

Utakmica je na programu u četvrtak od 20.30 časova.