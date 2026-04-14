Američki košarkaš Džered Batler još uvek nije siguran da li će i sledeće sezone nositi dres Crvene zvezde.
EVROLIGA
BATLER SE OGLASIO O OSTANKU U ZVEZDI: Evo šta je rekao sjajni američki bek...
Slušaj vest
Zvezda se sprema za ključni duel sa Realom u Evroligi, a Batler je ponovo progovorio o svom ostanku u klubu.
Džered Batler u dresu Crvene zvezde
Vidi galeriju
"Ne znam... Dobar je znak da me momci žele ovde, lepo mi je. Osećam da sam lepo dočekan, sviđa mi se sve, i lepe i loše stvari. Sve je dobro", nedorečen je ostao Batler.
Skauti iz NBA lige ga pomno prate.
“Ne znam šta bih rekao, ne znam. Mislim da ću morati da razmotrim svoje opcije kada dođe vreme za to na leto. Videćemo šta će se desiti", zaključio je Batler.
Batler ove sezone u Evroligi u proseku beleži po 13,4 poena uz 3,7 asistencija.
Reaguj
Komentariši