Turbulentno je bilo u Humskoj, ispostavilo se da je razvoju nemilih događaja, odlasku trenera Željka Obradovića i lošoj atmosferi, najviše kumovala očajna igra Džabarija Parkera, najskupljeg pojačanja, koji nije opravdao ni deo uloženog novca. Zato crno-beli moraju da budu veoma oprezni u biranju igrača za narednu sezonu.

Već je završen jedan dobar posao, a to je produženje ugovora s plejmejkerom Karlikom Džounsom.Najviše problema biće u popunjavanju pozicija krilnog centra i centra. Potrebno je pronaći zamenu i za sjajnog Isaka Bongu, koji će najverovatnije napustiti Partizan, a igra "trojku" i "četvorku", i to veoma dobro na oba kraja terena.

Kako Kurir saznaje, jedna od meta sportskog sektora crno-belih je iskusno krilo Fenerbahčea Bonzi Kolson, koji ima izlaznu klauzulu. Radi se o igraču koji može da pokrije obe pomenute pozicije, veoma visoko se kotira u evroligaškim krugovima. Fenerbahče će pokušati da ga zadrži, a navodno je Partizan Amerikancu ponudio oko 1.600.000 evra po sezoni, uz obeštećenje šampionu Evrope od 200.000 evra...

Problem je što i Fener želi da zadrži iskusnog košarkaša, a pojavili su se još neki zainteresovani klubovi, poput Hapoela, čiji gazda očigledno nema problem s budžetom. Da li će ponuda Partizana biti dovoljna, ostaje da se vidi...



