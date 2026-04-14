Iako je postigao fantastičan rezultat Itudis je iskoristio je priliku da ukaže na sve veći problem u evropskoj košarci, a to je nedostatak stabilnosti i sigurnosti za trenere.

Govoreći i kao predsednik Udruženja trenera Evrolige, Itudis je kritikovao praksu čestih smena tokom sezone.

"Postoji osećaj svojevrsnog ‘kanibalizma’, trend ‘jedenja trenera’ koji gledamo ove godine u Evroligi. Govorim i kao predsednik trenera Evrolige. Tužno je kada nekoga angažujete na tri godine ili mu produžite ugovor na dve, a otpustite ga posle deset dana. Mislim da problem nije u onome ko je smenjen, već u onome ko ga je doveo. Ako ste ga već angažovali, morate poštovati dogovor. Nezamislivo je da se potpisuju ugovori koji se ne poštuju", rekao je Itudis.

On je dodatno objasnio i aktivnosti udruženja trenera, kao i saradnju sa rukovodstvom Evrolige.

"Uspeli smo da obezbedimo da treneri u okviru Evrolige nastave da primaju platu prema ugovoru sa prethodnim klubom, bez obzira na to da li su pronašli novi angažman ili ne. Želimo da postignemo još mnogo toga i u stalnom smo kontaktu sa Dejanom Bodirogom i Čusom Buenom kako bismo izneli svoje ideje."

Itudis je naglasio i važnost uloge trenera u samom sistemu takmičenja.

"Mi treneri smo ti koji upravljamo igračima i klubovima, zato naš glas mora da se čuje. Postoji više tema kojima ćemo se baviti u narednom periodu. Za mene je bila čast što sam četiri godine obavljao ovu funkciju. Na leto nas očekuju seminar i izbori. Proces širenja je već počeo, a sindikalno udruženje trenera biće još snažnije u promovisanju ideja", zaključio je Itudis.