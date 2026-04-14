Odluka je doneta na sastanku borda lige, a znači da će i dalje važiti postojeći sistem od 38 utakmica u regularnom delu sezone, uz dvokružnI sistem takmičenja.

Crvena zvezda - Partizan večiti derbi

Sve strukturalne promene koje su se pominjale u prethodnom periodu odložene su, pa će eventualne izmene formata najranije biti razmatrane za sezonu 2027/28 ili kasnije.

Evroliga tako ostaje u stabilnom sistemu još najmanje jednu sezonu, bez širenja ili smanjenja broja klubova i bez promene takmičarskog ritma koji traje već godinama.

Ipak, jedno pitanje ostaje nerazjašnjeno, a to je: koјi će timovi činiti tih 20 klubova. Na primer, Asvel јe dugo bio na ivici ispadanja, Monako јe u teškoј situaciјi zbog finansiјskih problema, dok Real Madrid i Fenerbahče јoš uvek nisu potpisali nove ugovore. Stoga će u narednih nekoliko meseci biti finalizovan i tim lige od 20 timova za predstoјeću sezonu.

Zvezda i Partizan imaju potpisane ugovore i oni će biti među 20 učesnika.

