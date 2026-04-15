Američki košarkaš Džabari Parker konačno je rešio da otkrije svoju stranu priče o svemu što se dešavalo tokom njegovog boravka u Partizanu.

Prošlog leta Parker je došao u Partizan kao najveće i najskuplje pojačanje u istoriji kluba, ali njegov boravak u Beogradu se neslavno završio. Označen je kao "tačka razdora" i najveći promašaj Partizana ikada.

Košarkaš koji je plaćen 2.5 miliona evra po sezoni nije pokazao ništa u crno-belom dresu. Ispostavilo se da je reč o promašenoj investiciji koja je narušila unutrašnji balans ekipe i mnogi upravo u njemu vide glavnog krivca za Partizanov krah sezone.

Pokušali su crno-beli da ga se reše na sve moguće načine i privremeno rešenje pronašli su u Španiji, pa su ga poslali na pozajmicu u Huventud.

Nakon odlaska iz Partizana i prelaska u Huventud, Parker je u intervjuu za "Basketball Sphere" rešio da otvori dušu. Bez dlake na jeziku govorio je o boravku u Partizanu, odnosu sa Obradovićem i Penjarojom i kritikama predsednika crno-belih Ostoje Mijailovića.

O odlasku Željka Obradovića

"To se samo desilo, zar ne? Željko je morao da uradi ono što je najbolje za njega. Odrasla je osoba i nije uslovljen da radi bilo šta. Ima pravo da uradi samo ono što je najbolje za njega. Nakon toga, došli smo do situacije koja je posledica biznisa i profesionalnosti. Moj odlazak nema veze sa propitivanjem samog sebe. Ne idem u rat. Ne idem da ubijam ljude kako bih zaradio za život. Ovo je samo košarka i stvari se dešavaju", rekao je Džabari Parker.

Odnos sa Penjarojom

Nakon odlaska Obradovića na klupu Partizana stigao je Đoan Penjaroja i mnogi su tada verovali da će Španac uspeti da razbudi Parkera, sa kojim je uspešno sarađivao u Barseloni, ali to se nije dogodilo. Izgubio je Penjaroja strpljenje i sklonio ga iz tima, ali Džabari mu to ne zamera.

"Niko mi ništa ne duguje. Penjaroja mi ništa ne duguje. Mora da radi svoj posao i radio ga je. Ne krivim ga ni za šta što se desilo. On je trener i ima pravo da donosi odluke. Ja sam igrač. I ako treba da igram, igraću. Ako mi kaže da presedim X period utakmica, to je ono što ću da uradim. To je moj posao i ispuniću ono što je potrebno. Nemam nikakvo mišljenje o tome da li je dobro ili ne. Samo moram da ispunim svoju dužnost", kaže Parker i dodaje:

"Tretirao me u skladu s tim. On je trener. Znate, ovo je posao. Na kraju se sve svodi na to da neko donosi odluke i da radim ono što moram. To je sve što me interesuje".

"Najveći promašaj Partizana"

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović nedavno je izjavio da je Džabari Parker najveći promašaj u istoriji kluba. Javno je kritikovao Amerikanca i komentarisao njegovu prekomernu kilažu i katastrofalnu formu.

Osvrnuo se Parker i na to.

"To je mit. Ne postoje brojke nigde. Ako sam toliko van forme, pogledajte me sada. Da li gledate košarku?"

"Onda, ne bi trebalo da uopšte razgovaramo o tome. Ja sam čovek od rezultata. Ono što mene zanima, dobro sam. To je posao, ljudi donose odluke, ljudi žele da donose odluke. Ako treba da presedim, presedeću utakmicu. Ako treba da igram, igraću. To je moja odgovornost", dodao je Parker.

Kurir sport/Basketball Sphere