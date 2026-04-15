Američki košarkaš Džabari Parker je u opširnom intervjuu za "Basketball Sphere" otovoreno govorio o boravku u Partizanu i svojim daljim koracima.

Prošlog leta stigao je u Partizan kao najveće i najskuplje pojačanje, ali nije ispunio očekivanja. Potpisao je dvogodišnji ugovor vredan pet miliona evra, a nije pokaza ništa u dresu crno-belih.

Džabari Parker u dresu Partizana

Pokušavali su crno-beli da ga se reše na sve moguće načine i privremeno rešenje pronašli su u Španiji, pa su ga poslali na pozajmicu do kraja sezone, a na leto će morati ponovo da odluče šta im je činiti.

"Biću obavezan da ispunim svoju dužnost. Kao što znate, profesionalan sam i uradiću sve što je potrebno. To je sve što me zanima. Gde god sam potreban, tu ću i da budem. Košarka je igra koju volim. Ne igram je zbog novca ili zato što moram. Radim to iz strasti i uvek pokušavam da dam sve od sebe", rekao je Džabari Parker.

Kurir sport/Basketball Sphere