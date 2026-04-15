ČETIRI EVROLIGAŠA PROBILA LIMIT, MORAĆE DA PLATE MILIONE! Ova vest obradovala je Zvezdu i Partizan - ozbilno će profitirati!
Evroliga je ove sezone prvi put uvela pravila finansijske ravnoteže, svojevrsni 'salary cap', po uzoru na NBA, a potpuna primena sistema planirana je do sezone 2027/28.
Prema finansijskom izveštaju, klubovi koji su najviše prekoračili dozvoljene limite su Panathinaikos, Efes, Hapoel Tel Aviv i Olimpijakos, prenela je danas španska Marka.
Najveći iznos kompenzacije moraće da plati Panatinaikos, nešto više od tri miliona evra, dok će Efes izdvojiti više od milion, Hapoel gotovo milion, a Olimpijakos oko 300.000 evra.
Kao prelazna mera, za sezone 2025/26. i 2026/27. finansijske kazne ograničene su na maksimalno 10 odsto ukupnih plata igrača.
Ukupan iznos prikupljen po ovom osnovu, nešto veći od 5,4 miliona evra, biće ravnomerno raspodeljen na 15 klubova koji su ispunili finansijske kriterijume, što znači da će svaki od njih dobiti oko 362.500 evra.
Jedina ekipa koja neće dobiti deo sredstava je francuski Asvel, jer nije ispunio minimalne finansijske uslove, kasnio je sa isplatama tokom sezone i nije na vreme dostavio potrebnu dokumentaciju.
Nova pravila predstavljaju pokušaj Evrolige da uspostavi veću konkurentsku ravnotežu, iako finansijski najmoćniji klubovi i dalje imaju prostor da ulaganjima steknu prednost, uz obavezu dodatnih kompenzacija.
