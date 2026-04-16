Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće u četvrtak u Madridu u 20:45 gde ih očekuje važan meč u okviru poslednjeg 38. kola Evrolige. Crveno beli u ovaj meč ulaze dobro raspoloženi nakon dve pobede u duplom kolu protiv ekipa Pariza i Asvela.

Crvena zvezda nastavlja svoj niz neugodnih gostovanja u Madridu gde je na poslednjih pet utakmica ostvarila jednu pobedu uz četiri ubedljiva poraza. Ovakva statistika može predstavljati dodatan motiv za košarkaše Crvene zvezde da protiv ekipa koja je u odličnoj formi prekine svoj crni niz u Madridu i zauzme što bolju poziciju pred plej-in.

Jedina pobeda Zvezde u poslednjih pet gostovanja u Madridu bila je u januaru 2021. godine kada je ekipa koju je tada sa klupe predvodio crnogorski trener Dejan Radonjić savladala španskog velikana rezultatom 77:79.

Ognjen Dobrić u dresu Crvene zvezde

Crveno bele su do pobede na tom meču predvodili Kori Volden sa 18 i Ognjen Dobrić sa 13 postignutih poena. Meč koji je bio neizvestan do samog kraja rešen je poenima iskusnog španskog plejmejkera Kina Koloma koji je bio polovičan sa linije slobodnih bacanja i tako doneo trijumf ekipi Dejana Radonjića.

