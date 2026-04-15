DRAKONSKE KAZNE ZA ZVEZDU I PARTIZAN: Crveno-beli dobili katastrofalne vesti pred mečeve odluke!
Razlog su dešavanja i atmosfera na večitom derbiju odigranom u 35. kolu Evrolige, a crveno i crno-beli sigurno nisu bili oduševljeni kada su čuli novosti.
Crvena zvezda će prvu sledeću utakmicu u elitnom takmičenju morati da igra sa 20 odsto manje popunjenom dvoranom, što znači da će tim sa Malog Kalemegdana oslabljen ući u plej-in ili plej-of meč.
Takođe, crveni-beli su kažnjeni i sa 50.000 evra. Sa druge strane, Partizan je kažnjen sa 38.000 evra, i u narednoj utakmici Evrolige na gostovanju, biće lišen podrške.
Evroliga povodom ovom odluke oglasila saopštenjem.
"Crvena zvezda je kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 50.000 € i odigravanjem jedne utakmice sa ograničenim kapacitetom od 80%, uključujući zatvaranje određenih sektora, zbog više incidenata koje su izazvali njeni navijači na utakmici protiv Partizan, u skladu sa članovima 29.1.g) i 29.2.e) Disciplinskog pravilnika Evrolige.
- Partizan je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 38.000 € i odigravanjem naredne utakmice bez prisustva gostujućih navijača, zbog više incidenata koje su izazvali njegovi navijači na utakmici protiv Crvena zvezda, u skladu sa članovima 29.1.g) i 29.2.e) Disciplinskog pravilnika Evrolige.
- Crvena zvezda je kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 10.000 € zbog upotrebe laserskih pokazivača na utakmici protiv Pariza, u skladu sa članom 29.2.e) Disciplinskog pravilnika Evrolige", stoji u saopštenju Evrolige.