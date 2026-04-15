Košarkaši Partizana dočekuju Baskoniju u utakmici poslednjeg 38. kola Evrolige.
NEMAC PONOVO U ARENI: Poznate sudije za Partizanov oproštaj od Evrolige
Partizan odavno nema nikakve šanse da se izbori za mesto u plej-ofu, pa će protiv Baskonije pokušati da se od navijača oprosti pobedom od Evrolige za ovu sezonu.
Partizan - Žalgiris 10.4.2026
Određene su i sudije za ovaj meč.
Glavni arbitar na ovom meču biće Nemac Robert Lotermozer. U pitanju je stari znanac crno-belih i čovek pod kojim su imali dugačak niz poraza kada je bio sa pištaljkom u rukama.
Njemu će ovoga puta pomagati sudije iz Litvanije i Izraela, pa će tako drugi arbitar biti Arturas Šukis sa Baltika, a treći je Amit Balak.
Meč se igra u četvrtak od 20.30 časova u Beogradskoj areni.
