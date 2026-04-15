Zvezda je pobedom u Vilerbanu obezbedila plasman u plej-in, a sada se protiv favorizovanog Reala bori za što bolje mesto na tabeli pred razigravanje.

Real je obezbedio direktan plasman u plej-of, a pobeda na ovom meču treba mu za prednost domaćeg terena u četvrtfinalu.

Poznate su i sudije za ovaj meč.

Naime Ukrajinac Boris Rižik će voditi glavnu reč na ovom meču sa pištaljkom, a pored njega ćemo gledati i Jakuba Zamojskog iz Poljske, a tu će biti i Rain Perandi iz Estonije kao treći arbitar.

Evroliga je u Madrid poslala trojicu vrlo iskusnih sudija, pri čemu je interesantno da apsolutno sva trojica dolaze iz istočnog dela Evrope, a da će glavni biti - Ukrajinac.

Meč se igra u četvrtak od 20.45 časova u Madridu.

