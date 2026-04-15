ZVEZDA ĆE IMATI FANTASTIČNU PODRŠKU U MADRIDU: Novak bodri crveno-bele, a za koga će navijati Luka Dončić?
Zvezda je pobedom u Vilerbanu obezbedila plasman u plej-in, a sada se protiv favorizovanog Reala bori za što bolje mesto na tabeli pred razigravanje.
Real je obezbedio direktan plasman u plej-of, a pobeda na ovom meču potrebna mu za prednost domaćeg terena u četvrtfinalu.
Zvezda će imati veliku podršku na ovom meču. Naime Novak Đoković i Luka Dončić doći će u Madrid da pogledaju utakmicu pošto su obojica navijači Crvene zvezde, ali su u mogućnosti da se pojave, prenosi "Basketnews".
Luka Dončić je inače i bivši igrač Real Madrida, dok je sa njima osvojio i Evroligu 2018. godine, gde je bio i MVP ovog takmičenja. Dončić zbog toga voli da posmatra utakmice Real Madrida, a nikada nije krio ni da je navijač Zvezde koju gleda iz Sjedinjenih Američkih Država kad god može.
Novak Đoković je već išao u Pirej gde je bio na utakmici Olimpijakosa i Zvezde, a sada će bodriti crveno-bele i u Španiji.
Ostaje samo pitanje - za koga će Luka Dončić navijati u ovom meču?