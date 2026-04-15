Zvezda je pobedom u Vilerbanu obezbedila plasman u plej-in, a sada se protiv favorizovanog Reala bori za što bolje mesto na tabeli pred razigravanje.

Asvel - Crvena zvezda Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Real je obezbedio direktan plasman u plej-of, a pobeda na ovom meču potrebna mu za prednost domaćeg terena u četvrtfinalu.

Zvezda će imati veliku podršku na ovom meču. Naime Novak Đoković i Luka Dončić doći će u Madrid da pogledaju utakmicu  pošto su obojica navijači Crvene zvezde, ali  su u mogućnosti da se pojave, prenosi "Basketnews".

Luka Dončić je inače i bivši igrač Real Madrida, dok je sa njima osvojio i Evroligu 2018. godine, gde je bio i MVP ovog takmičenja. Dončić zbog toga voli da posmatra utakmice Real Madrida, a nikada nije krio ni da je navijač Zvezde koju gleda iz Sjedinjenih Američkih Država kad god može.

Novak Đoković je već išao u Pirej gde je bio na utakmici Olimpijakosa i Zvezde, a sada će bodriti crveno-bele i u Španiji.

Ostaje samo pitanje - za koga će Luka Dončić navijati u ovom meču?

Ne propustiteEvroligaDRAKONSKE KAZNE ZA ZVEZDU I PARTIZAN: Crveno-beli dobili katastrofalne vesti pred mečeve odluke!
ZVEZDA-PARTIZAN_033.jpg
EvroligaZVEZDA I PARTIZAN SU OVO ŽELJNO ČEKALI: Evroliga donela konačnu odluku, šta to znači za večite rivale...
ZVEZDA-PARTIZAN_176 (1).jpg
EvroligaBATLER SE OGLASIO O OSTANKU U ZVEZDI: Evo šta je rekao sjajni američki bek...
Mekinli Rajt
EvroligaIZUNDU VERUJE U TRIJUMF U MADRIDU: Idemo tamo da pobedimo, to je naš cilj!
Ebuka Izundu

Zakucavanje Džordana Nvore Izvor: Arena 1 Premium