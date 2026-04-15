Zvezda je pobedom u Vilerbanu obezbedila plasman u plej-in, a sada se protiv favorizovanog Reala bori za što bolje mesto na tabeli pred razigravanje.

Real je obezbedio direktan plasman u plej-of, a pobeda na ovom meču treba mu za prednost domaćeg terena u četvrtfinalu.

Trener Reala Serđo Skariolo govorio je pred ovaj meč.

"Svi smo svesni važnosti utakmice. Ovo je poslednji meč u regularnom delu sezone, u dobroj smo poziciji pred plej-of. Zvezda je tim koji napada u prvim sekundama, veoma su dobri u situacijama jedan na jedan. Imaju igrače koji su spremni na prodor i dobro šutiraju. Igraju dobro u odbrani, moramo da ih napadnemo i odigramo timski" rekao je Skariolo,

On je naveo da to što je Real ove sezone pobedio u 17 od 18 utakmica na svom terenu u Evroligi ne znači da će sutra lako slaviti.

"Protivnik zaslužuje veliko poštovanje zbog talenta. Imaju igrače sa vrhunskim sposobnostima, veoma dobru fizičku i odbrambenu strukturu. Moramo da se setimo utakmice u Beogradu na početku takmičenja. Tad smo bili druga ekipa", izjavio je Skariolo.

Real se nalazi na trećem mestu na tabeli Evrolige sa 23 pobede i 14 poraza, dok je Zvezda na sedmoj poziciji sa učinkom 21-16.