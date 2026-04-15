Zvezda je pobedom u Vilerbanu obezbedila plasman u plej-in, a sada se protiv favorizovanog Reala bori za što bolje mesto na tabeli pred razigravanje.

Real je obezbedio direktan plasman u plej-of, a pobeda na ovom meču potrebna mu za prednost domaćeg terena u četvrtfinalu.

Svoja očekivanja pred ovaj meč izneo je košarkaš crveno-belih Čima Moneke.

Prvo se osvrnuo na pobede protiv Pariza i Asvela.

"Prošla nedelja je bila velika za nas. Dve ultimativno važne utakmice bile su za nas, dve utakmice visokog ritma i na kraju je ispala savršena nedelja za nas, koja nam je bila potrebna pred put za Madrid. Iako se priča da Zvezda ima problem kada je favorit, ovaj meč je drugačiji, pa ćemo videti kako ćemo reagovati. Očigledno je da su izgubili samo jednu utakmicu kod kuće, tako da niko ne očekuje da ćemo pobediti. Svi prave kalkulacije i računaju kako ćemo da izgubimo. Video sam sve to… Biće dobro i radujem se toj utakmici. I dalje je biti ili ne biti. Poslednje dve utakmice bile su iste takve, a ova je ponovo takva“, rekao je Moneke.

Kao najveću opasnost je etiketirao Fakunda Kampaca, koji je lider španskog tima.

“Počeli smo uveliko da se spremamo za njih, tako da ne mogu da otkrivam plan, ali mislim da je prilično jasno da je Kampaco glava zmije i kada se razigra, kontroliše utakmicu na mnogo načina. Ako je ekipa u bonusu, zna kako da je izvuče iz toga. Pogađa velike šuteve, krade lopte, razigrava saigrače. Braniti njega je baš bitno. Naravno, i Tavareš, kojeg smo neutralisali na prošloj utakmici, ali sada je potpuno drugačija utakmica, kao što su i timovi drugačiji. Ne znam koliko iz prve utakmice mogu da uzmem i kažem – moramo to da rešimo“.

Na pitanje o budućnosti Kodija Milera-Mekintajera, razvukao je osmeh.

"Nadam se da će Kodi ostati“, zaključio je Moneke.